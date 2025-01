Metropolitanmagazine.it - Proenza Schouler dice addio ai suoi fondatori Jack McCollough e Lazaro Hernandez

Era il 1998 quandosi incontrano nei corridoi della Parsons School of Design. Galeotta la tesi di laurea, unendo i cognomi delle loro madri si sono ritrovati nel 2002 a fondare, un brand di moda dal design giovane e sempre ricercato, che non ha smesso di aggiornarsi ed evolversi. E ora, dopo 23 anni, danno le loro dimissioni ufficialmente il 31 gennaio, dopo aver ceduto il posto di CEO a Shira Suveyke Snyder.Si dimettono idi(ma non è un)Ad annunciare la notizia un comunicato stampa diffuso dal marchio. I due non dirannoal brand, ma “rimarranno azionisti della società, siederanno nel Consiglio di Amministrazione”. Inoltre, aiuteranno Suveyke Snyder a trovare un nuovo direttore creativo per garantire “la continuità delle operazioni senza interruzioni”.