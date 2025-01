Pagelle Roma-Genoa 3-1 | voti e tabellino quarta vittoria di fila all’Olimpico per Ranieri

Leggi su Sportface.it

Labatte il3-1e sale al nono posto a 27 punti in classifica trovando il quinto risultato utile consecutivo in campionato. Le reti di Dovbyk ed El Shaarawy, oltre all’autogol di Leali, permettono ai giallorossi di distanziare i bassifondi della classifica e di portarsi momentaneamente a tre lunghezze dal Bologna (che ha due partite in meno). Tante buoni segnali per. Da El Shaarawy (subentrato a Pellegrini, infortunato) a Ndicka, passando per il solito Dybala.Resta solo uno il successo delcontro i giallorossi nelle ultime venti partite, con 14 ko e 5 pareggi a completare la serie. Lasi conferma imbattuta in casa contro il Grifone da ormai 35 anni fa: era il 17 gennaio 1990 quando i rossoblù riuscirono a strappare per l’ultima volta i tre punti