Montesi sfiora l’impresa contro l’ostica Macerata

Coppa Marche, lae si arrende solo al golden set.in semifinale. Festeggia l’Axore Pallavoloal termine della partitalaVolley Pesaro, valida per il ritorno dei quarti di Coppa Marche. Per la formazione pesarese, nonostante il risultato finale, è stata una partita decisamente positiva. Infatti i ragazzi di Coach Maldoni, dopo il 3-0 subito all’andata, sono riusciti a ribaltare la partita, giocandosi il tutto per tutto fino al golden set. L’avvio di gara sorride ache conquista il primo parziale con un 24-26. L’inè equilibrato e laPesaro gioca con determinazione il secondo parziale: Storti fissa sul 20-16, Kallimanis Emmanouil alza il muro sul 25-18 prima del finale 25-18. Ai biancorossi anche il terzo set con Storti che chiude sul 25-18.