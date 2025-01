Marino Bartoletti, cosa e chi c’è dietro la fake news sulla sua morte

Leggi su Open.online

Da qualche giorno circolano diversi post su Facebook che danno per morto. A seguito della diffusione virale della falsa notizia, il noto conduttore della televisione italiana ha deciso di agire. Secondo quanto dichiarato in un’intervista rilasciata a Elvira Serra per il Corriere della Sera, si sarebbe rivolto alla Polizia Postale per intervenire contro quelli che definisce «sciacalli». Si parla di un post su Facebook contenente la falsa notizia, che sarebbe stato rimosso a seguito del clamore suscitato dalla reazione del conduttore. Tuttavia, la realtà è un’altra:questo contenuto c’è un network di pagine che opera all’interno di un sistema di monetizzazione sfruttando le emozioni delle persone attraverso il clickbait.Lo screenshot del post poi rimosso dalla paginaIl network Facebook del clickbaitIl 12 gennaio 2025, alle ore 23:28, la pagina Facebook Emozioniamoci pubblica un post (archiviato qui) identico a quello contestato da