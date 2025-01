Oasport.it - LIVE Djokovic-Machac 6-1 1-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: break e controbreak in avvio di secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 CONTRO. Scambio intensissimo chiuso dall’errore di dritto del ceco.15-40 Due palle del contro. Attacco di rovescio e gran stop volley a bersaglio per il serbo.15-30 Rovescio in avanzamento vincente di.0-30 Altro dritto lungolinea ben piazzato da.0-15 Risposta con il dritto d’incontro perfetta del balcanico.2-0. In corridoio la volèe di rovescio di.15-40 Due palle. Non passa la palla corta di rovescio del serbo.15-30 Si ferma sul nastro il rovescio incrociato del ceco.0-30 Dritto inside out e stop volley a segno per.0-15 Il ceco arriva perfettamente sul drop dell’avversario e chiude con la volèe.1-0 Game. Con un ACE al centro il boemo tiene la battuta.