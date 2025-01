Oasport.it - LIVE Dakar 2025, ultima tappa in DIRETTA: Sanders trionfa tra le moto, Al Rajhi tra le auto, Macik domina nei camion

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00– Successo del ceco Ales Loprais con il tempo complessivo di 1 ore, 4 minuti e 23 secondi, con un margine di vantaggio di appena 10 secondi sull’olandese Mitchel van den Brink, mentre è terzo il lituano Vaidotas Zala (Skuba Team De Rooy FPT) a 2:19. Non avendo bisogno di forzare, Martinsi accontenta del quarto posto a 3:58 dalla vetta, precedendo l’olandese Martin van den Brink a 7:08. La classifica generale era già ampiamente blindata. Martinhato la scena rifilando 2 ore e 21 minuti a Mitchel van den Brink, mentre Ales Loprais è terzo a 2 ore e 26.12.20– Siamo già al km 42. Loprais comanda con 5 secondi su van den Brink e 1:55 su Zala. Quartoa 2:48 in controllo.12.03– Il podio di giornata resta invariato, ma arrivano altri due inserimenti nella top10 di: 5° Schroder a 3’01”, 9° Roma a 4’01”.