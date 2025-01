Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Virtus Bologna 52-57, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: i bolognesi conservano un piccolo vantaggio alla terza sirena

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54-61 Completato il gioco da tre punti.54-60 MORGAN! COL FALLO.54-58 1/2 per Diouf dlunetta.54-57 Canestro allo scadere dei 24? per Napier.Inizia l’ultima frazione adi Baviera!Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? laè ancora avanti 52-57!Il marchigiano supera così quota mille punti segnati in carriera in.52-57 SCHIACCIATA DI POLONARA!52-55 Un solo libero segnato da ‘Momo’ Diouf.52-54 2/2 per Shabazz Napier a cronometro fermo.50-54 Tripla di Andreas Obst per ritornare a -4.47-54 Sottomano ben eseguito da Tornike Shengelia: mini-parziale bianconero per il +7.47-52 Isaia Cordinier va fin in fondo: +5.47-50 Carlsen Edwards attacca la linea di fondo: -3 per i tedeschi.45-50 Johannes Voigtmann va ancora a bersaglio e tiene ila -5.