Gnl e alluminio: dieci Paesi dell'Ue chiedono nuove sanzioni contro la Russia (che nel 2024 è passata all'incasso)

Tempo diMosca. Questa volta colpiranno l’acquisto di gas naturale liquefatto (gnl), che ha registrato vendite da record nel, e il mercato dell’. Per limitare gli incassi della FederazioneUemisure restrittive anti-Cremlino, insieme all’applicazione di un tetto al prezzo del petrolio. L’Europa ha smesso di rifornirsi dai gasdotti russi che passavano attraverso l’Ucraina dal primo gennaio di questo nuovo anno: dopo la decisione del governo di Kiev di non rinnovare il contratto con Gazprom, storica è stata la fine del passaggio di gas dal Paese che resisteva dall’era sovietica. I serbatoi Ue hanno però continuato a essere pieni di gnl russo, soprattutto quelli di Francia, Belgio e Spagna. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha proposto già novembre scorso di sostituirlo con quello Usa, anche a scopo deterrente per i dazi promessi da Donald Trump.