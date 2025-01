Lanazione.it - Giani conferma. Torre direttore dell’Usl sud est

Ladelle anticipazioni fatte da La Nazione sabato scorso arriva direttamente dalla Regione: Marcoè il nuovogenerale dell’Asl Toscana sud est. Ieri il presidente Eugenioha portato all’attenzione dei sindaci (riuniti in assemblea) il nome di. La scelta del governatore è ricaduta su un alto profilo, quello dell’attualegenerale della Fondazione Monasterio che sarà poi operativo dai primi di febbraio. "è un professionista di valore, che con Monasterio ha acquisito un’esperienza importante, dando ottima prova delle sue capacità", ha spiegato, 48 anni, massese, si è laureato in Economia all’università di Pisa e ha due master in management e sanità alla Bocconi e al Sant’Anna.