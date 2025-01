Inter-news.it - Ghisolfi: «Novità su Frattesi? No comment, anche se è un figlio di Roma!»

Leggi su Inter-news.it

La suggestione di mercato Davidetiene ancora banco. Il Direttore Sportivo giallorosso, Florent, sembra però non volerla alimentare.A LAVORO – Intervenuto su Dazn nel pre-partita di-Genoa, il Direttore Sportivo Florentlancia qualche indiscrezione di mercato, non solo sul conto di Davide: «Vogliamo un giocatore che possa giocare terzino destro, braccetto e quinto. Stiamo lavorando su questa posizione. Un giocatore che porterà continuità e tecnica alla squadra. Alexis Saelemaekers? Siamo molto contenti, è stato sfortunato contro il Genoa. Ha lavorato tanto per essere pronto, sta facendo molto bene. Deve trovare un po’ di consistenza adesso. Tammy Abraham? Col Milan faremo passi in avanti al momento giusto».e il mercato della: parla!I FIGLI DI– Florent, poi, si sofferma su quelli che prima del derby contro la Lazio, aveva definito “i figli di”, Davidee Lorenzo Pellegrini.