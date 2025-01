Lapresse.it - Gaza, ambasciatrice palestinese: “Cessate il fuoco arriva dopo 15 mesi di aggressione genocida”

“Accogliamo con favore ilil15diche ha causato più di 47.000 morti e più di 110.000 feriti, nel 70% dei casi donne e bambini. Un attacco disumano che ha portato alla distruzione di più del 70% delle abitazioni, delle infrastrutture, delle scuole, degli ospedali, degli uffici e dei negozi, costringendo 1,9 milioni di persone ad abbandonare la propria casa per poi spostarsi almeno altre dieci volte in cerca di rifugio. Adesso i sopravvissuti potranno contare le loro perdite e piangere i loro morti. Non potranno tornare alle loro case, perché le loro case non ci sono più, ma potranno almeno cercare di localizzarle”. Così a LaPresse l’in Italia, Abeer Odeh.“Bimbi dovranno aspettare 15 anni per vedere ricostruzione”“I 700.