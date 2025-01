Gravidanzaonline.it - È nato Kian, la felicità di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

sono finalmente diventati genitori, e lo hanno annunciato attraverso una bellissima foto di famiglia pubblicata su Instagram. Il bambino, un maschietto, come già comunicato in precedenza, si chiama, un nome che ha destato molta curiosità tra i followers della coppia.Essendodi origini persiane, ha scelto un nome di origine iraniana, che significa “re”, ed è attribuito ai figli maschi per augutare ricchezza e potere. News, le parole al figlio in arrivo contro la violenza sulle donne L'influencer si rivolge al figlio che sta per arrivare, un maschio: "Voglio che tu sappia che l’amore non è mai possesso".