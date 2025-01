Lanazione.it - Derby senza spezzini, respinto il ricorso: “La sicurezza prevale sugli interessi privati”

La Spezia, 17 gennaio 2025 – “L’interesse specifico del privato deve essere bilanciato con l’interesse pubblico allae incolumità pubblica”. Cambiano le parole, non la sostanza: gli, dopo il Ferraris, non potranno entrare neppure al dei Marmi. Il presidente della quarta sezione del Tar della Toscana hala richiesta di misure cautelari contro il provvedimento con cui il Prefetto di Massa Carrara nei giorni scorsi aveva disposto, in occasione di Carrarese–Spezia di domenica, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia della Spezia. Le motivazioni espresse dal giudice Riccardo Giani sono pressoché identiche a quelle utilizzate dal Tar della Liguria, ovvero che l’interesse allapubblica sononti rispetto a quello di poter seguire la propria squadra in trasferta nel