De Lellis | figlio con Tony Effe e rivelazioni su Damante

Se fino a due anni fa era Chiara Ferragni la reginetta social d’Italia, adesso quel posto sembra spetti a Giulia De, che oltre ad avere milioni di follower, ha anche un marchio di successo (recentemente sbarcato da Sephora) ed è la compagna del cantante del momento.In una recente intervista rilasciata a La Repubblica, Giulia ha ammesso che le piacerebbe avere unda, anche se non ha fretta di restare incinta: “Se il mio orologio biologico inizia a ticchettare? Io sono un’amante dei bambini, voglio unda che ho memoria, però non ho troppe ansie. Certo l’orologio biologico a un certo punto conta e anche lì non bisogna trascurarlo troppo. Detto questo non programmo nulla, unquando arriverà, arriverà, insomma, sarei felice di accogliere anche un bambino, non ho fretta“.