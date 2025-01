Agi.it - "Daje!", Alexa impara a rispondere anche in dialetto

AGI - Da oggi, per celebrare la Giornata nazionale dele delle lingue locali,, l'assistente vocale di Amazon, sarà in grado diagli utenti in, quello preferito da chi la interpella e, in aggiunta, usando espressioni e modi di dire spiritosi e tradizionali. Ai meneghini, ad esempio,risponderà con un caratteristico: "E come'?, L'e' come bev un bianchin in Darsena, me ven natural!", mentre con i romani esordirà con un verace: "E certo,! È come correre pe' Villa Borghese". Con i partenopei, invece, si esprimerà attraverso un caratteristico; "Ue', e comm' no! Come si canta 'O Sole Mio, è nel cuore". Marispondein foggiano, utilizzando espressioni come: "Eh, ma cert! Come 'u caciocavallo, è saporito" e in abruzzese, con frasi del tipo: "Ah, com'e'? E' come 'na bella arrostice'llata!".