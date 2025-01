Anteprima24.it - Concorso insegnante sostegno truccato, indagati tre irpini

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiDue professori dell’università di Cassino ed il titolare di una scuola privata di formazione con sede a Sora sono stati arrestati mentre un direttore dell’ateneo è indagato: tutti sono accusati, a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. In base agli indizi raccolti con le indagini della Guardia di Finanza di Cassino coordinate dal sostituto procuratore Andrea Corvino, sono sospettati di averei concorsi per conseguire il cosiddetto Tfa cioè la specializzazione per le attività dididattico agli alunni con disabilità.Lo avrebbero fatto in cambio di 15mila euro a candidato, corrisposti in tranche da 5mila euro ciascuna, nell’imminenza di ciascuna delle tre fasi delbandito per l’anno 2022/2023 dall’Università.