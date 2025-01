Lanazione.it - Ciclismo: Pisa è arrivo di tappa del Giro d’Italia, le strade interessate, date e percorso

Leggi su Lanazione.it

,17 gennaio 2025 – Il primo momento spettacolare e significativo dicon ilsarà il 29 gennaio quando mancheranno 100 giorni all’della corsa previsto per martedì 20 maggio con la cronometro individuale di 28 km e 600 metri che porterà i corridori da Piazza Napoleone a Lucca a Piazza Duomo ai piedi della Torre dei Miracoli. La sera del 29 gennaio ci sarà una serata speciale con l’illuminazione straordinaria in rosa della Torre pendente. Saranno presenti alcuni ex campioni del pedale come il due volte campione del mondo e olimpionico Paolo Bettini e Fabiana Luperini, una delle più belle campionesse del pedale che ha avuto ilitaliano. La manifestazione sarà animata anche dalla presenza di un centinaio di atleti di spinning che arriveranno da tutta Italia e che si esibiranno prima dell’accensione in rosa della Torre.