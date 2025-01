Ilgiorno.it - Certificato sportivo non agonistico gratuito in Lombardia: chi ne ha diritto e come ottenerlo

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Inildi idoneità non agonistica richiesto dalle scuole. Lo ha confermato con una delibera la Giunta regionale con uno stanziamento fino a 300 mila euro. Le ragazze e i ragazzi avrannoanche all’assistenza sanitaria per le manifestazioni sportive scolastiche promosse dall’Ufficio scolastico regionale, realizzate in collaborazione con l’Agenzia regionale emergenza urgenza. Ilper l’attività sportiva non agonistica viene rilasciato dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale, relativamente ai propri assistiti. Il rilascio è, cosìl’Ecg per gli studenti nell’ambito delle attività scolastiche. La delibera, inoltre, ha inserito formazione specialistica nelle Agenzie per la tutela della salute per migliorare la gestione della medicina dello sport, assicurando una maggiore competenza nei servizi offerti.