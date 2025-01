Lanazione.it - Cavalieri, parte la rincorsa. Al Chersoni arriva Biella

Una squadra solida, che sta dimostrando di essere competitiva anche nel "girone delle elette" sino ad issarsi all’attuale secondo posto in classifica nel girone 1 con 30 punti (a quattro lunghezze di distanza dal Parabiago capolista). E’ l’identikit del, la formazione che domani alle 15 sfiderà iUnion alnel match valido come nona giornata di campionato. Una partita impegnativa contro un avversario che fino allo scorso anno aveva anche un "tocco pratese", dato dalla presenza dell’ex-Cavaliere Leonardo Della Ratta (passato nel frattempo al Paese). E che, sotto la guida del tecnico Alberto Benettin, ha vinto cinque delle otto gare fin qui disputate in campionato, pareggiandone due. Saranno quindi i piemontesi i favoriti della vigilia, ma non è detto che ciò sia un male perché partire da "underdog" è stato positivo per gli uomini di Alberto Chiesa in occasione dell’ultima sfida (vinta) contro il Cus Torino.