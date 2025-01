Cityrumors.it - Caso Visibilia, Santanchè rinviata a giudizio: cosa succede ora

Ildella ministra è destinato ad alimentare i prossimi giorni della politica. C’è uno scenario possibile avanzato già in passatoIl premier Meloni aveva sempre rinviato la questione delle possibili dimissioni dellafino alla decisione definitiva del Gup sul processo. Questa è arrivata nel pomeriggio odierno, venerdì 17 gennaio, e non sono sicuramente buone notizie per l’esecutivo oltre che naturalmente per il ministro al Turismo.Visibila,ora (Ansa) – cityrumors.itIl giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta dell’accusa rinviando ail ministro con l’accusa di falso in bilancio. La prima udienza è prevista per il 20 marzo e sul banco degli imputati ci saranno, tra gli altri, il compagno Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena e l’ex Canio Giovanni Mazzaro.