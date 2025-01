Lapresse.it - Caso Bernabè, il falconiere dell’Eintracht: “Vera tristezza sono saluti romani”

passati quasi 100 anni. Come si può ancora fare qualcosa del genere? Vuol dire non conoscere cosa ha fatto quell’idiota di Hitler. Èmente triste”. Lo dice a LaPresse Norbert Lawitschka, ilFrancoforte, commentando il licenziamento dalla Lazio del collega Juan Bernabé. Ilspagnolo è stato licenziato dalla società biancoceleste per aver pubblicato foto della sua protesi peniena dopo l’operazione, ma è anche tornata d’attualità la vicenda di qualche anno fa che vide ancora una volta protagonistanel farerivolti al pubblico allo stadio che costarono allo spagnolo una prima sospensione da parte del club. Come Olympia, mascotte della Lazio, l’aquila del club tedesco, Attila, viene portata nelle scuole, ma anche ai matrimoni o in altri eventi dovepresenti bambini.