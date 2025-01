Cambiaso Juve svolta per la cessione | ‘è colpa di Thiago Motta’

Leggi su Tvplay.it

Momento clamoroso in casa. Colpo di scena e il club bianconero potrebbe presto decidere di vendere la sua stella.Con l’arrivo di Cristiano Giuntoli laha chiarito quali sono le sue priorità. Il club bianconero deve fare cassa e guardare soprattutto al bilancio, è quello l’obiettivo numero uno e per questo motivo nessun giocatore della formazione bianconera è davvero incedibile.In questi giorni si è parlato molto del futuro di Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo ha il contratto in scadenza nel 2026 e secondo alcuni potrebbe lasciare la squadra torinese già a gennaio; al momento non ci sono rumors di rinnovo e lapensa a cosa fare del suo futuro ma intanto nelle ultime ore è esplosa la bomba attorno ad Andrea. Il giocatore bianconero sta lasciando Torino, è confermato l’interesse del City.