Quotidiano.net - Borse europee in rialzo: tregua in Medio Oriente e speranze di taglio tassi

Learrotondano i rialzi dopo l'avvio vivace di Wall Street, con gli investitori che tornano a sperare in undeimentre sul fronte geopolitico laine la telefonata "positiva" tra Donald Trump e Xi, come l'ha definita il presidente eletto americano, sono di buon auspicio. Londra (+1,4%), guida i rialzi davanti a Milano (+1,3%), Francoforte e Parigi (+1,1) mentre a New York l'S&P 500 avanza dello 0,8% e il Nasdaq dell'1,3%. Ancora in calo i rendimenti dei titoli di stato mentre si riaccendono le speranza per undeinegli Usa, oltre che in Europa, dove diversi esponenti della Bce hanno indicato nell'allentamento monetario il percorso su cui Francoforte è instradata. I Btp cedono quasi tre punti base, con il rendimento che scende al 3,62% mentre lo spread con il Bund è stabile a 110 punti base.