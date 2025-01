Tpi.it - Bobo Vieri contro Antonio Cassano: “Devi vergognarti, non permetterti più di nominare mia madre”

Leggi su Tpi.it

: “”Dopo il durissimo botta e risposta tra Fabio Caressa e Daniele Adani, arriva un altro duro ssocial tra.In una stories pubblicata sul suo profilo Instagram, infatti, l’ex calciatore dell’Inter ha attaccato il suo ex collega e amico per alcune dichiarazioni fatte lo scorso ottobre.“Caro– ha scritto– tisolo vergognare. Nondimia. Tivergognare. Chi parla di famiglia e e genitori altrui non vale niente. Pensa a fare la tua vita”., lo scorso ottobre, aveva dichiarato che“non lo segue neanche sua”. Parole che evidentemente sono ritornate a circolare in questi giorni dopo la consegna all’ex talento della Roma del Tapiro d’Oro durante il quale aveva dichiarato: “Di quel tizio non parlo più, è un capitolo chiuso.