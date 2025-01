Australian Open 2025 Sinner-Giron | orario e dove vedere il match del numero uno al mondo

Leggi su Ilfaroonline.it

Melbourne, 17 gennaio– Sabato impegnato per Jannikagli. Domani, 18 gennaio, il1 alsarà impegnato sulla Rod Laver Arena di Melbourne, nel terzo turno del torneo. Di fronte ci sarà l’americano Marcos46 del ranking. Per strappare un posto negli ottavi di finale del primo Slam stagionale.e precedentiDomani, sabato 18 gennaio, Jannik sarà impegnato alle 19 locali, le 9 in italia, contro l’americano Marcos. Persarà unimportante, perché potrebbe aprire le porte degli ottavi di finale e dunque della seconda settimana del torneo. Trac’è stato un solo precedente, nell’ottobre 2023 a Shanghai. Vinse Jannik e per lui fu una partita molto importante, perché gli regalò la certezza della qualificazione alle Atp Finals di Torino.