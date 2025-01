Al via gli obblighi di sostenibilità anche per le medie imprese europee | 200mila solo in Italia

Leggi su Open.online

Sono decine di migliaia le aziendene che a partire dal 2025 dovranno iniziare a rendicontare gli effetti della propria attività sull’ambiente. È quanto prevede la direttiva europea sulla Csrd (Corporatre Sustainability Reporting Directive), approvata nel 2022 e recepita innel settembre 2024. Il provvedimento obbliga lea redigere un report in cui si mette nero su bianco l’impatto sull’ambiente e la strategia che si intende seguire per ridurlo nel corso degli anni. Una novità tutt’altro che simbolica, se non altro perché impone alle aziende di tenere nella giusta considerazione lae dichiarare in modo trasparente le ricadute della propria attività sull’ambiente. Le regolesu aziende eFinora la direttiva ha interessato soltanto le grandi aziende con più di 500 dipendenti, ma la platea dellecoinvolte dal provvedimento europeo è destinato ad allargarsi progressivamente.