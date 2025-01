Fanpage.it - Adriano Giannini: “A 17 anni obbligato a spogliarmi per sospetto di droga, in ACAB la solitudine delle forze dell’ordine”

Leggi su Fanpage.it

interpreta Michele Nobili in, la serie in 6 episodi disponibile su Netflix dal 15 gennaio. A Fanpage: "Il senso è mostrare la mediocrità che c'è dietro i poliziotti, che vivono una vita estrema. Questo li porta ad agire seguendo istinti primordiali, quasi animaleschi". E racconta "un episodio spiacevole" avuto in prima persona con ledell'ordine.