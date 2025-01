Isaechia.it - You, svelata la data di uscita (e il primo trailer) della stagione finale

Buone notizie per i fancelebre serie Netflix You, che vede come protagonista Penn Badgley nei panni di Joe Goldberg e che racconta la storia di un geniale libraio che dopo l’incontro con una aspirante scrittrice ne diventa ben presto ossessionato.Grazie all’uso dei social media e di internet l’uomo cerca di avvicinarsi sempre di più a lei, rimuovendo anche tutti gli ostacoli che si frappongono tra loro. Questo lo porterà a diventare un assassino edopoi fan si sono appassionati sempre di più alla vicenda del serial killer bibliotecario e ora sono in molti a voler scoprire se l’uomo pagherà per i suoi crimini o resterà impunito.Le risposte a tutte queste domande ci saranno nel grandi You, il cuie ladisono stati svelati poco fa dall’account ufficiale di Netflix.