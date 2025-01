Ilrestodelcarlino.it - Voleva gettarsi nel fiume. Il ’Plauso della città’ a chi glielo impedì

Ha salvato un anziano chenel Foglia. Per questo, il sindaco Andrea Biancani ha consegnato ilall’ex poliziotto Paolo Carnevali (in foto), autore di "un gesto eroico che racchiude coraggio, umanità e senso civico". L’episodio risale allo scorso luglio quando Carnevali ha sventato un tentato suicidio. "Con prontezza e determinazione, – ha sottolineato il sindaco – senza pensarci un attimo, ha bloccato l’anziano che si trovava oltre la ringhiera del ponte di via Ponchielli, contribuendo a portarlo in salvo. Professionalità, capacità operativa, alta umanità e sensibilità hanno consentito, in una situazione complessa, di agire nel migliore dei modi. Un gesto che racchiude un esempio di virtù, un senso civico e di comunità che va oltre la divisa, che per anni ha indossato, onorandola".