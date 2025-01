Iodonna.it - Un reato in aumento e che coinvolge tutti, dagli adolscenti agli adulti

orrendo, il sextortion è un fenomeno in. Secondo il report annuale steso dalla Polizia Postale, nel 2024 sono stati 1507 i casi di sextortion, undel 47% rispetto al 2023. Da non confondere con il revenge porn, la diffusione online di contenuti intimi, il sextortion invece è una vera e propria estorsione in cui si chiede denaro in cambio della non pubblicazione di immagini intime dove si è facilmente riconoscibili. Errori in amore, ecco i più comuni che fanno finire una storia X Leggi anche › Vita da single: i trend 2025 in amore di Tinder e Hinge Sextortion, il“hard” inSe è vero che soprattuto adolescenti o persone in cerca di una storia online sono le vittime preferite di chi compie questo, in realtàpossono cadere nella trappola del sextortion.