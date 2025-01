Lanazione.it - Un patrimonio accessibile. Fra podcast e interattività: "tuteliamo la storia locale"

Renderee coinvolgente la conoscenza delstorico, con esperienze multimediali che ne offrano una lettura innovativa. E’ l’obiettivo del progetto "Arca - Narrazione Multimediale della", presentato in sala consiliare del Comune di Cascina, scaturito dal bando del consiglio regionale per la valorizzazione e conservazione dellibrario delle biblioteche comunali. Il progetto, finanziato con 40mila euro, rivoluziona l’accesso alstorico, trasformando i materiali d’archivio della biblioteca in un bagaglio fruibile.e contenuti interattivi offrono nuove prospettive sulla, sia in loco che online, mettendo l’inclusività al centro grazie a soluzioni tecnologiche che abbattono barriere sensoriali e cognitive. "Arca" non è solo digitalizzazione ma una nuova forma di narrazione che promuove partecipazione e coesione sociale.