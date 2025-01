Quotidiano.net - Ucciso a 17 anni. Rissa al funerale, spunta un coltello

Leggi su Quotidiano.net

CERTALDO (Firenze)Il lungo corteo per accompagnare la salma di Maati Moubakir – il 17ennea coltellate il 29 dicembre a Campi Bisenzio dopo la serata in discoteca – al cimitero ha appena lasciato piazza Boccaccio quando il silenzio viene rotto dalle grida. E accade l’incredibile. Un ragazzo, apparso dal nulla, ha aggredito prima a male parole e poi fisicamente un amico del defunto. Ne è nato un parapiglia durante il quale, secondo alcuni testimoni, sarebbeto un. L’escalation di violenza ha provocato la reazione della folla. Uno sciame di giovani è partito all’inseguimento in una ressa culminata nel vicolo accanto alla chiesa. Qui l’intervento dei carabinieri che nel giro di pochi minuti hanno ristabilito la calma identificando i due giovani che erano venuti alle mani.