Se la Juventus vende davvero Cambiaso a 60-65 milioni, Kvaratskhelia è stato regalato

L’ultima ora di calciomercato è fuori da ogni logica del mercato stesso. Il Manchester City, in evidente difficoltà e con un Walker da sostituire, ha recapitato un’offerta allada 60-65di euro per Andrea. E già così, viene da strabuzzare gli occhi e rileggere per essere sicuri di aver capito la notizia lanciata da Sky Sport e Gianluca Di Marzio. A noi sembra fantascienza. Ma tant’è, vediamo come finirà.Leggi anche: Il City copre d’oro (60/65) la Juve per? Non è dettoIntanto, però, se pensiamo al mercato di gennaio del Napoli, Giuntoli rischia di far venire un travaso di bile a De Laurentiis. Sarebbe il colpo (o il pacco) del secolo già così ma laaddirittura vuole alzare il prezzo a 80. Roba da “Oggi le comiche”. A confronto, l’affareè un regalo.