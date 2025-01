Ilrestodelcarlino.it - Sardo non ha dubbi: : "La Fermana si salverà"

"Con Bianchimano e De Silvestro mi trovo bene, siamo forti: possiamo tranquillamente raggiungere la salvezza diretta". Non difetta affatto di fiducia e forza mentale Mattia, attaccante esterno classe 2005, senzao tra le note più liete di questa prima parte di stagione della. Arrivato in estate dall’Ostiamare (il gemello Jacopo, ex Lazio attualmente è al Saarbrucken, Serie C tedesca) si è imposto con la capacità di puntare e saltare l’uomo fin da subito ma anche con gol pesanti contro Recanatese, Teramo ed Avezzano ma anche rigori conquistati e quattro assist decisivi. Nel mezzo anche un periodo di panchina con mister Bolzan ("colpa anche mia magari non mi stavo allenando al massimo in quel periodo") e un carattere anche bello deciso in campo con il battibecco di dieci giorni fa con Bellusci della Recanatese ("cose che succedono in campo").