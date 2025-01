Ilgiorno.it - Raid sessuale a Milano, in dieci contro due fidanzati. La ragazza di 19 anni: “Quelle mani mi toccavano ovunque”

– La coppia circondata e stretta in un angolo. Il gruppo di rapinatori che spintona i dueper costringerli a consegnare quello che hanno in tasca. La reazione delle vittime designate. Poi il, sorretto e amplificato dalla forza del branco: la, sotto choc, dirà di aver sentitosconosciute che le palpeggiavano il seno e i glutei. La fuga degli aggressori, inseguiti dagli addetti alla security del vicino locale. L’intervento dei carabinieri e l’arresto di uno dei presunti molestatori, il trentaseienne egiziano Mohamed Hassan N., residente in provincia di Bergamo e fino a qualche giorno fa sconosciuto agli archivi delle forze dell’ordine. Ora è caccia ai complici, una decina descritti come nordafricani. Un altro possibile sospettato, un ventenne egiziano residente in zona Navigli, è stato identificato qualche minuto dopo dai militari: lalo ha visto passare e lo ha segnalato agli investigatori dell’Arma, indicandolo come componente della banda pur non ricordando se abbia partecipato alla tentata rapina o al palpeggiamento.