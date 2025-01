Iodonna.it - Quando Lynch diresse Depardieu… per la pasta. Una parentesi che svela un lato meno noto del maestro visionario scomparso a 78 anni

La notizia della morte di Davida 78ha scosso il mondo del cinema. Il regista americano, famoso per opere visionarie come Twin Peaks e Mulholland Drive, ha lasciato un’eredità straordinaria fatta di surrealismo, inquietudine e bellezza onirica. Mentre si moltiplicano i tributi alla sua arte, c’è un episodio curioso della sua carriera che vale la pena ricordare: nel 1991,si cimentò nella regia di uno spot per Barilla, in collaborazione con l’attore francese Gérard Depardieu. Unaitaliana, discreta ma significativa, che rivela undel grande. Tutte le donne del cinema di Davidguarda le foto Lo spot del 1991Lo spot, ambientato nella suggestiva cornice di Piazza Navona a Roma, è un piccolo racconto di gentilezza e semplicità.