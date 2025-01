Panorama.it - Pitti 107: le scarpe più belle

Leggi su Panorama.it

Nell’universo dell’eleganza contemporanea, le calzature occupano un posto privilegiato, rappresentando molto più di un semplice accessorio. Lo dimostrano i numerosi brand che hanno scelto107 per presentare i loro nuovi modelli, in un continuo dialogo tra artigianalità e tecnologia.Ne è un esempio Superga, che a 100 anni dalla nascita della sua prima calzatura, sceglie di rendere omaggio a quel modello, risvegliando l’icona delle origini e riproponendola in un incontro di sapienza artigianale e cura meticolosa che prende forma tra il verde di un territorio che pulsa a proprio ritmo, il bianco di una tela tutta da vivere e il rosso che ne forgia la resistenza vulcanizzata. Il risultato è La Superga 1952, già ultra fotografata dal pubblico di Fortezza da Basso.Rimane legata all’universo dello sport, ma traendo ispirazione dagli anni Novanta, la collezione firmata STKN, linea sperimentale del brand di calzature toscano Stokton.