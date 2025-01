Lanazione.it - Pianta crollata, i chiarimenti

Da Gallicano arrivano in queste ore idell’amministrazione guidata dal sindaco David Saisi sulla tragedia sfiorata a causa della grandecaduta su auto in sosta per il forte vento dello scorso lunedì. Il gruppo di minoranza consiliare "Dai voce a Gallicano", in una nota resa pubblica nell’immediatezza del disastroso evento, aveva chiesto spiegazioni dopo avere appreso che la pericolosità del pino posto all’interno dello spazio privato di Telecom era stata segnalata allo stesso Comune già nel 2022. "Quando uno o più cittadini protocollano un’istanza, il comune la prende in considerazione e avvia un procedimento - spiega il sindaco Saisi entrando nel dettaglio della procedura attuata inserito dalla sua amministrazione -. Funziona così in tutti i comuni italiani perché lo prevede la legge.