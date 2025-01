Ilrestodelcarlino.it - Parma, aggredisce personale dell’ospedale e tenta di sottrarre la pistola a una guardia giurata

, 16 gennaio 2025 – Un arresto nella notte all’ospedale Maggiore di: si tratta di un 34enne, che oltre a esibire comportamenti molesti e aggressivi, avrebbeto di rapinare e opporre resistenza a un pubblico ufficiale. A intervenire sono state le volanti della polizia, a seguito della segnalazione che vedeva un uomo aver aggredito ilmedico, per poi cercare di asportare ladi una delle guardie giurati presenti in reparto. L’arrivo degli agenti non lo ha placato, il contrario: il 34enne si è scagliato contro di loro. È stato infine identificato e arrestato: si tratta di un cittadino svizzero residente a, già noto alle forze dell’ordine per danneggiamento.