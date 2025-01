Secoloditalia.it - Oseghale in Cassazione per revocare l’ergastolo, la mamma di Pamela: è un’altra pugnalata

Nuova udienza insul caso diMastropietro, la 18enne romana che dopo essersi allontanata da una comunità di Corridonia fu uccisa e i suoi resti ritrovati in due trolley il 30 gennaio 2018.I giudici della Suprema Corte dovranno stabilire se accogliere o rigettare il ricorso straordinario presentato dalla difesa di Innocent, l’uomo già condannato alnel gennaio 2023 per il brutale omicidio, perché venga rimessa in discussione l’accusa di violenza sessuale e sia revocata, quindi, la pena del.Davanti allaladi, la nonna e quanti le sostengono chiedono giustizia per la ragazza. Striscioni sono stati stesi a terra per chiedere ‘Giustizia per’. ‘Dov’è finita l’umanità?’ e ‘Pena dura e certa per chi violenta, uccide, massacra, deturpa la vita altrui’ si legge su alcuni lenzuoli stesi in piazza Cavour mentre altri recitano: ”grida giustizia e noi siamo la sua voce”.