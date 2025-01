Ilrestodelcarlino.it - Nikolov è top scorer. Grande prestazione per Davi Tenorio

Gargiulo 6,5: ancora una volta è titolare in Europa e sforna un’altra prova positiva. Per il centrale 9 punti con un eccellente 9/10 in attacco, spesso con primi tempi poderosi. Non fa muri, preciso in battuta. Loeppky 6: ritrova il sestetto dopo la panchina a Cisterna, termina con percentuali offensive peggiori rispetto ae molti meno punti, anche se in ricezione è più affidabile. Finisce con 12 palloni a terra, 11/23 in attacco e un ace. Boninfante 6,5: nella lontana Olanda potevano mancare i due muri, ormai specialità della casa? Un block è piuttosto importante nel 4° set. Nel parziale cavalca in continuazione, forse troppo,7: topdella partita, ma non Mvp. Ha dei momenti in cui pare incontenibile, vedi nel 4° set quando fa 3-4 punti di fila. Però è anche croce e delizia dei biancorossi, poiché tende a forzare (4 errori sui 9 di squadra) e soprattutto continua ad essere fallace in ricezione, il peggiore dei suoi.