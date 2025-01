Musica | Menamme ‘e mmane la ballata romantica di Francesco Di Bella

Leggi su Ildenaro.it

Unadolce e, un tramonto sul mare dopo la tempesta, dopo che tutte le nuvole si sono dissolte.Esce‘e, il nuovo singolo diDie secondo brano estratto da Acqua Santa, il nuovo album dell’artista partenopeo in uscita il 31 gennaio per La Canzonetta Record. Disponibile in preorder su www.lacanzonetta.it Dopo il sogno di un amore puro e sincero cantato insieme ad Alice (Thru Collected) in Che ‘a fa?, un brano in cui respira a pieni polmoni la sua Napoli – nei suoi suoni, nelle sue meraviglie e nelle sue contraddizioni -,Diora racconta un’altra sfaccettatura dell’amore: quella della pacificazione, dell’intima e profonda serenità nel ritrovare la bonaccia dopo aver superato le avversità, i venti freddi e contrari e le piogge battenti e tormentate.