Milano, coppia aggredita e molestata fuori dall'Alcatraz

All’interno del parcheggio dell’Aldi di via Valtellina, a, due giovani, un 21enne siciliano e una 19enne pugliese, sono stati aggrediti da un gruppo di una dozzina di persone dopo aver trascorso la serata all’Alcatraz, locale a pochi passi da lì. Erano le 4 del mattino quando i due si sono trovati circondati nel parcheggio, intenti a difendersi dal tentativo di rapina dagli assalitori. Nella concitazione uno degli aggressori ne ha approfittato per palpeggiare la ragazza Le grida dei due hanno attirato l’attenzione dei buttadel locale, che si sono lanciati all’inseguimento degli aggressori.Il fermo di un 36enne incensurato, la ricerca degli altri componenti del brancoProprio in quel momento, una pattuglia dei carabinieri di Porta Garibaldi ha intercettato la scena e fermato un 36enne egiziano, Hassan Mansour N.