Secoloditalia.it - L’ironia di La Russa sulla serie M. “Travaglio la stronca? Essendo un sicuro antifascista avrà ragione”

La“M. Il figlio del secolo”? “L’ho vista. Diciamo che nel confronto ho rivalutato il libro di Antonio Scurati”: a dirlo sul filo delil presidente del Senato, Ignazio La, in una intervista a Il Foglio.La: “M. mi rifaccio al giudizio di”“Se non altro Antonio Scurati ha avuto il buon gusto di mettere nel frontespizio, in bella evidenza, la parola ‘romanzo’. Lo stesso non può dirsi di questa fiction. Cosa penso di Marinelli e di tutta la vicenda? “Basti dire che mi rifaccio al giudizio di Marcoche ha definito il Mussolini interpretato da Marinelli “una macchietta”.Per La, “ha, è una fiction che non insegna niente, non lascia niente, ridicolizza e basta. E se lo dice lui,un”.