Giornalettismo.com - Legge di Moore: la rivoluzione della tecnologia informatica

Leggi su Giornalettismo.com

Cos’è ladie cosa ha a che fare con la capacità di elaborazione dei microchip? Dagli albori all’evoluzione attuale, vediamo come è nata e come è cambiata questa, fino ad arrivare ai giorni nostri, e cosa comporta. In passato, abbiamo anche approfondito la storia di Neuralink, il chip con cui Elon Musk punta ad applicare questaalle neuroscienze. Situazione attuale Probabili riscontri Considerazioni sulladiSituazione attuale Ladi, una delle leggi più famose del settore tecnologico, prevede che la capacità di elaborazione dei microchip raddoppi ogni due anni. Questaè stata formulata da Gordon, uno dei fondatoriIntel Corporation, nel 1965, ed è stata un fattore chiave nell’evoluzione. Ladiè unaempirica formulata da Gordon, co-fondatore di Intel, nel 1965.