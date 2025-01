Ilrestodelcarlino.it - L’atleta di Fano? Non è di Lisippo

, 16 gennaio 2025 – Da quando fu recuperato nelle acque davanti a Pedaso, circa sessant’anni fa, perquello è sempre stato “il”, dal nome dello scultore greco al quale si attribuiva la paternità della pregiata statua di bronzo risalente al IV secolo avanti Cristo. Quale sorpresa, dunque, nell’apprendere oggi da una delle massime autorità ministeriali che sì, quel bronzo è effettivamente un pregiato esempio di arte classica, ma che no, non fu scolpito dal. Ad affermarlo è Massimo Osanna, direttore generale dei Musei del ministero della Cultura, atteso a, proprio domani, per una conferenza su questo bronzo da sempre al centro di una contesa internazionale. “Non è opportuno – chiarisce il professor Osanna – continuare ad accostare questa statua a, poiché la più recente ricerca scientifica ha ormai superato l’interpretazione che legavadiallo scultore e sulla quale il Getty ha costruito e perpetuato la propria narrazione”.