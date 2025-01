Lanazione.it - La rivolta dei metalmeccanici: “Chiediamo aumento salariale e riduzione dell’orario di lavoro”

La Spezia, 16 gennaio 2025 – «280 euro di parte fissa (parametrato al quinto livello) ed adeguamento in base all’inflazione; progressivaorario disino alle 35 ore; maggior tutele e regolamentazione per appalti e cambi appalto.che Federmeccanica ritorni sui suoi passi e riapra la trattativa sulla base della piattaforma sindacale votata dal 98% dei lavoratori». Queste le rivendicazioni dei lavoratori del compartoche ieri mattina hanno incrociato le braccia per quattro ore, con un’adesione del 70% e presidi negli stabilimenti Mbda e Leonardo, azienda in sciopero in tutto il paese. Il tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto nazionale si era arenato lo scorso novembre; non è la prima protesta: lo stato di agitazione ha comportato ad oggi il blocco degli straordinari e un primo sciopero di 4 ore a dicembre.