Ilrestodelcarlino.it - La carica di capitan Eusepi: "La Samb vuole vincere"

"Non conoscevo personalmente Sbaffo ma ho visto un ragazzo che ha tanta voglia di darci una mano. Lui ama il calcio è chi ama questo sport sa che San Benedetto del Tronto è il posto migliore per giocarlo". Parole di Umbertoai microfoni della trasmissione A ritmo diin onda su Vera Tv. Il Re Leone sta intensificando gli allenamenti per recuperare la migliore condizione e per essere a disposizione di Palladini sin dal match interno con il Notaresco di domenica prossima. "Sarà una partita difficile -spiega- contro una squadra che seppur ultima in classificaconquistare punti importanti. Sarà un’altra battaglia che dobbiamoper avvicinarci ancora di più al sogno che tutti abbiamo e vogliamo realizzare". Nella gara di andata lariuscì a pareggiare in extremis grazie ad un rigore trasformato proprio da Euspei.