Tvplay.it - Juve-Milan, che tegola: salta il big match

Leggi su Tvplay.it

ntus-sarà sicuramente uno deisimbolo della prossima giornata di Serie A, che è alle porte. Tuttavia arriva la pessima notizia per una delle due squadre: il big non sarà a disposizione.Una giornata di Serie A che dirà molto, dirà tanto. Infatti la classifica in qualche modo sarà scossa dal confrontontus-e Atalanta-Napoli. Per la formazione bianconera è l’ennesima chiamata a rilanciarsi, mentre i rossoneri dovranno confermare le sensazioni positive che hanno distribuito in occasione della partita vinta non senza difficoltà contro il Como., cheil big(LaPresse) – tvplayEntrambe le formazioni ragionano sulle scelte migliori da compiere e lavorano duro in settimana. Tuttavia non senza fare i conti con qualche cattiva notizia.