Iodonna.it - Il prestigioso quotidiano ha selezionato e inserito nella sua lista di viaggi da fare assolutamente quest'anno, tre destinazioni del Belpaese che promettono scenari e avventure indimenticabili

Se l’aspirazione per i prossimidel 2025 è dimenticare le solite mete turistiche, affollate e inflazionate, non c’è niente di meglio che dare un’occhiata alla selezione fatta dal New York Times delle 52da non perdere. La prestigiosa testata è conosciuta per la sua autorevolezzascelta di luoghi meravigliosi da scoprire. E pur non trattandosi propriamente di una classifica, le suggestioni dio rendono perfettamente l’idea dell’esperienza che si potrà vivere. Oroscopo dei2025: 12 mete per 12 segni dello zodiaco X Bellezze del mondo: tre posti in Italia per il New York TimesTra le mete che brillano per la loro bellezza e unicitàdel giornale, spiccano, come preannunciato, tre gioielli italiani che sono: le Dolomiti, la Sicilia e Milano.